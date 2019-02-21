ملعقة من زيت الزيتون مع عصير الليمون وتخسرون الوزن… إليكم الطريقة

ملعقة من زيت الزيتون مع عصير الليمون وتخسرون الوزن… إليكم الطريقة

لبنان – يتمتع زيت الزيتون وعصير الليمون بالكثير من الخصائص التي تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون.

ولهذا يمكن الاعتماد عليهما في حال اتباع حمية غذائية لاستعادة الرشاقة. وفي هذه الحالة ينصح بمزج معلقة طعام من زيت الزيتون الطبيعي مع نصف ملعقة وسط من عصير الليمون.

ويمكن تناول المزيج في الصباح وقبل حلول موعد الفطور. والأفضل عدم تجاوز الكمية الموصى بها يومياً.

كذلك من الضروري أن يترافق ذلك مع تناول طعام صحي وممارسة التمارين الرياضية. ومن الممكن تحقيق النتيجة الإيجابية في 3 أسابيع.

لكن إذا اتبعت هذه الحمية قد تعانين من الإسهال. إلا أنّك ستشعرين بالكثير من التحسن على مستوى جهازك الهضمي.

وتذكري أن مزيج زيت الزيتون والليمون يساعد جسمك أيضاً على التخلص من السموم الضارة.