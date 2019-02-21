وحسمت التايوانية التي حققت مفاجأة أيضا في الدور السابق، بعد أن أخرجت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة خامسة، (حسمت) المجموعة الأولى في صالحها 6-4، لكن بليسكوفا استعادت توازنها لترد في الثانية 6-1.

وكانت بليسكوفا في طريقها لحسم المباراة في صالحها، عندما تقدمت 5-1 في المجموعة الحاسمة، لكنها انهارت فجأة لتخسر 6 أشواط تواليا والمباراة.

وتلتقي هسيه في الدور التالي مع التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة ثانية وبطلة عام 2013، الفائزة على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-4 و6-صفر.

وفي مباراة أخرى، قلبت السويسرية بليندا بنسيتش تخلفها بالمجموعة الأولى أمام الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة وبطلة الدورة عام 2015 إلى فور مستحق بنتيجة 6-4 و4-6 و6-2 في ساعتين و19 دقيقة.

وكانت بنسيتش قد أنقذت 6 كرات حاسمة في مباراتها أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا في الدور ثمن النهائي.