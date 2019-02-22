الولايات المتحدة – ارتفع الذهب يوم الجمعة مع تعرض الدولار لضغوط جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

لكن إشارات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام أبقت الأسعار دون أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1325.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. واتجه المعدن إلى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي بارتفاع بلغ نحو 0.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وظلت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1328.1 دولار للأوقية.

واتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات، إلى التراجع بنحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع. وقد يكون هذا أكبر هبوط أسبوعي للمؤشر في شهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1472.50 دولار للأوقية. وكان المعدن تجاوز مستوى 1500 دولار المهم للمرة الأولى في العشرين من فبراير شباط. ويتجه المعدن لثالث مكسب أسبوعي بارتفاع بنحو ثلاثة بالمئة.

وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 822.50 دولار للأوقية، ويتجه إلى أفضل أسبوع له منذ أوائل يناير كانون الثاني.

وارتفعت الفضة إلى 15.84 دولار للأوقية، وتتجه لإنهاء خسارتين أسبوعيتين على التوالي.

رويترز