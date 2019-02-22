ليبيا – افتتح نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد يوسف مراد أمس الخميس المقر الجديد لفرع الجوازات والجنسية غرب مصراتة.

وزارة الداخلية أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن افتتاح الفرع يأتي في إطار سعى الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث ألقيت العديد الكلمات خلال الحفل التي أشادت بأهمية مثل هذه المساعي التي تأتي في المقام الأول لخدمة المواطن بعيداً عن المركزية وتسهيل إجراءات المواطنين للحصول على جوازات السفر.

وحضر حفل الإفتتاح أعضاء من المجلس البلدي مصراتة وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد بفروع مصلحة الجوازات بالمنطقة الوسطى وعدد من أهالي وأعيان الفرع البلدي زاوية المحجوب.

كما تم تكريم عدد من الشخصيات والجهات خلال الحفل والتي كان لها دور في إنشاء وتفعيل هذا الفرع حيث قام الحضور بجولة داخل الفرع للإطلاع على سير العمل داخله.

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