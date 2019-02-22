مصر – تبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية ودول الاتحاد الأوروبي في قمة يومي الأحد والاثنين في مصر، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك أبرزها الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية.

ويستضيف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، العديد من نظرائه العرب والأوروبيين ورئيسي المجلس الأوروبي، دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية، جان كلود جونكر.

ومن المنتظر أن يشارك في القمة، التي ستعقد في شرم الشيخ، رؤساء دول وحكومات 25 من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المشاركين في الاجتماع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في وقت تواجه فيه الأخيرة إصرار الأوروبيين على موقفهم بشأن بريكست.

من الجانب العربي، أكد عدد قليل من القادة مشاركتهم حتى الآن، بينهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وصرح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير إيفان سركوس في القاهرة أن المناقشات ستتركز على ثلاث قضايا رئيسية: التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية والتحديات الدولية والمسائل الاقليمية.

وعلى رأس هذه القضايا التجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط والمسائل التربوية والاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالتحديات الدولية، سيناقش العرب والأوروبيون التغيرات المناخية والهجرة والأمن، وسيتم كذلك بحث ملفات إقليمية مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي واليمن وليبيا.

المصدر: أ ف ب