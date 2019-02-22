ليبيا – نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة اليوم الجمعة لقطات توضح لحظة انتشار القوات المسلحة بشوارع مدينة مرزق بعد طرد العصابات الإجرامية منها وبسطها السيطرة عليها بالكامل.

شعبة الإعلام الحربي أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن الجيش بسط سيطرته على مدينة مرزق ضمن عمليات تطهير الجنوب.

ولفتت الشعبة إلى أن الجيش صادرت مجموعة من الأسلحة والآليات من العصابات التشادية وأسرت العديد منهم، داعيةً الأهالي بأخذ الحيطة والحذر وعدم نشر تحركات قوات الجيش، مؤكدةً في الوقت ذاته على استمرار الجيش فى مطاردة فلول المرتزقة والإرهابيين.

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