الاتفاقيات بين السعودية والصين تركز على هذه القطاعات

الاتفاقيات بين السعودية والصين تركز على هذه القطاعات

الصين – وقعت الرياض وبكين الجمعة، حزمة واسعة من الاتفاقيات طالت قطاعات مختلفة أبرزها في مجال الطاقة، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الصين.

وفيما يلي لائحة بالاتفاقيات والوثائق المبرمة بين الجانبين:

– ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الدولة في الصين يوقعان على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة السعودية – الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

– اتفاقية تستحوذ “أرامكو” بموجبها على حصة بنسبة 9% من مشروع جي جيانج للبتروكيماويات لإنتاج منتجات تكرير وايثيلين.

– اتفاقية بين “أرامكو” وشركتي “نورينكو” و”شينتشنغ” الاستثمارية بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد.

– مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة.

– اتفاقية للتعاون في النقل البحري بين الحكومتين الصينية والسعودية.

– مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين بشأن دفع المشاريع ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار.

– مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الصينية ووزارة التجارة والاستثمار في المملكة السعودية بشأن تشكيل فريق عمل لتيسير التجارة بين البلدين.

– اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يانبيان بمقاطعة جيلين الصينية.

– اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق ولوشان بمقاطعة سيتشوان الصينية.

– اتفاقية بين وزارة الداخلية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

المصدر: وكالات