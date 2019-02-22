سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، أنه تم منع نادي تشيلسي الإنجليزي، من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترتين مقبلتين للانتقالات.

وجاءت هذه العقوبة بسبب انتهاك قواعد تتعلق بالتعاقد مع لاعبين أجانب تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وتبين عقب تحقيق مطول بشأن كيفية تعاقد تشيلسي مع لاعبيه الصغار في أكاديمية الناشئين، أن النادي انتهك المادة 19 في اللوائح فيما يتعلق بحالة 29 لاعبا صغيرا.

وأضاف الفيفا أن النادي اللندني انتهك أيضا المادة 18( مكرر) فيما يتعلق باتفاقين بشأن لاعبين صغار السن ما سمح بالتأثير على أندية أخرى في أمور تتعلق بالانتقالات.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيان أنه تم فرض غرامة مالية على النادي اللندني قدرها 600 ألف فرنك سويسري ومنحه 90 يوما “لتعديل الوضع”.

لكن تشيلسي نفى بشكل قاطع انتهاكه لقواعد الفيفا وأعلن نيته الطعن في قرار حرمانه من إبرام تعاقدات جديدة خلال الفترتين المقبلتين من الانتقالات.

وقال النادي اللندني في بيان “نادي تشيلسي يدحض بشكل قاطع ما توصلت له لجنة الانضباط في الفيفا من نتائج لذلك سيطعن ضد القرار”.

وأضاف “يود النادي تأكيد احترامه للعمل المهم الذي يقوم به الفيفا لحماية اللاعبين الصغار ويتعاون معه بشكل كامل خلال التحقيق”.

وفرض الفيفا غرامة مالية أيضا على الاتحاد الإنجليزي للعبة قدرها 510 آلاف فرنك سويسري ومنحه ستة أشهر لمعالجة الأمر فيما يتعلق بالانتقالات الدولية والتعاقدات لأول مرة مع اللاعبين صغار السن.

ويمكن الطعن في القرارين أمام لجنة الاستئناف في الفيفا مع إمكانية انتقال الأمر برمته إلى محكمة التحكيم الرياضية.

المصدر: “رويترز”