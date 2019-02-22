ليبيا – صرح رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي السفير إيفان سركوس في القاهرة أن القمة العربية والإتحاد الأوروبي المقرر عقدها بشرم الشيخ يومي الأحد والإثنين القادمين ستبحث عدد من الملفات الإقليمية من بينها الملف الليبي.

السفير سركوس أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “فرنس برس” أن الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ستتركز مناقشاتهم على ثلاث قضايا رئيسية :” التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية والتحديات الدولية والمسائل الاقليمية”.

وقال سركوس في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس إن سيتم مناقشة موضوع الهجرة الذي يقع في صلب العلاقات بين الكتلتين خلال القمة لكنها لن تقتصر على هذه القضية وذلك بحسب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وقالت موغيريني لصحافيين يوم الاثنين بحسب الوكالة :”سنجري مناقشات صريحة ومفتوحة ليس فقط حول الهجرة بالتأكيد لا” ، مشيرة الى التعاون الاقتصادي في حوض المتوسط .