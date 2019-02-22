مالي – أعلنت باريس يوم الجمعة أن القوات الفرنسية تمكنت من تصفية أحد أبرز قادة القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي، الجزائري “يحيى أبو الهمام”.

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أن الجنود الفرنسيين المشاركين في عملية “برخان” بمالي قتلوا يوم الخميس زعيم إحدى الجماعات الرئيسية في منطقة الساحل، وهو الجزائري يحيى أبو الهمام.

وقالت الوزيرة إن يحيى أبو الهمام كان الرجل الثاني في “التحالف الجهادي” “مجموعة الدعم للإسلام والمسلمين” (GSIM)، بالإضافة إلى كونه “زعيم إمارة تمبكتو”.

وأشارت فلورنس بارلي في البيان إلى أن المجموعة المسلحة “دعم الإسلام والمسلمين” يقودها المالي إياد أغ غالي.

وكلف تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” الجزائري جمال عكاشة بخلافة عبد الحميد أبو زيد القيادي الرئيسي في هذا التنظيم الذي أكدت فرنسا مقتله عام 2013.

المصدر: أ ف ب