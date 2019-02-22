ليبيا – بحث وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الخميس مع مدير أمن البيضاء العقيد خالد البسطة سير العمل الأمني بالجبل الأخضر والبيضاء.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية كافة الجوانب المتعلقة بالأمن داخل نطاق الجبل الأخضر فيما أكد مدير أمن البيضاء على استتبابه في كافة تلك المناطق.

وتناول المستشار بوشناف آلية تفعيل مديرية أمن البيضاء لقراره رقم 130 لعام 2019 بشأن ضم مركزي شرطة الزاوية القديمة والحي الصناعي في مركز واحد باسم مركز شرطة الكرامة.

ومن جهة أخرى،تباحث وزير الداخلية مع مدير البيضاء حول سير عمل الخطة الأمنية رقم 4 بشأن تأمين بنغازي التي يترأسها الأخير،مطلعا على سيرها وعملها على تأمين المدينة.

وبدوره،أوضح مدير أمن البيضاء بأن العمل يجري بشكله المعتاد من خلال كافة الأجسام الممثلة للخطة،لافتا إلى أن عشرات القضايا تم فكفكتها ومعرفة من يقف خلفها.