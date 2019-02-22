ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر يرافقة رئيس القسم السياسي بالسفارة جافن تنيش.

الاجتماع تناول بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزارء الوفاق مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وعدداً من ملفات التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

واتفق الطرفان على ضرورة المضي قدماً على طريق الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة وفقا لمبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة.

ومن جهته،أكد السفير البريطاني على استعداد بلاده للإسهام بفعالية في مرحلة البناء وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية،مجدداً التزام بلاده بدعم جهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق الإستقرار في ليبيا.