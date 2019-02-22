تركيا تطلق ثاني سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في مياه المتوسط

تركيا تطلق ثاني سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في مياه المتوسط

الفاتح أول سفينة تركية الصنع للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط

تركيا – عبرت سفينة “ديبسي ميترو-1” التركية يوم الجمعة، مضيق الدردنيل متجهة إلى بحر مرمرة، في إطار استعدادها للمشاركة في أنشطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز، شرقي البحر المتوسط.

وبحسب مصادر في الشركة التركية، فإن السفينة التي اشترتها”شركة النفط التركية” بمبلغ 262.5 مليون دولار، في إطار سياستها “الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتعدين”، والهادفة للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط في البحار، انطلقت قبل أيام من ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) جنوبي إسبانيا.

وأوضحت الشركة أن السفينة تشق طريقها باتجاه ميناء يالوفا في تركيا (شمال غرب)، من أجل إخضاعها لأعمال الصيانة والتحديث وتهيئتها لأنشطة التنقيب عن النفط.

وبيّنت الشركة أن “ديبسي ميترو-1” تزن 51 ألفا و283 طنا، وطولها 229 مترا، وتستطيع التنقيب عن النفط حتى عمق 10 آلاف قدم في البحر.

ورافقت السفينة، سفينتان حربيتان للجيش التركي، إلى جانب قوارب خفر السواحل التركية.

وتعد “ديبسي ميترو-1” ثاني سفينة تركية، ستقوم بأعمال التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط، بعد سفينة “فاتح” الوطنية.

وكانت تركيا أطلقت سفينة “فاتح” الوطنية نهاية أكتوبر الماضي، للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في مياه المتوسط.

وتزيد عمليات التنقيب عن الغاز في شرقي المتوسط من حدة التوترات بين الدول هناك، وخاصة مع مصر وإسرائيل وقبرص، والتي أظهرت الدراسات احتواء المنطقة على كميات كبيرة من الغاز.

المصدر: “الأناضول”