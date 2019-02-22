ليبيا – نعت وزارة داخلية المؤقتة في بيان لها بوقت متأخر اليوم الخميس مدير مديرية أمن مرزق السابق عميد ابراهيم محمد كري.

داخلية المؤقتة أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن العميد كري قد قضى نحبه ليلة البارحة على ايدي العصابات الاجرامية ، محتسبةً اياه من السهداء عند اللع عز وجل.

ودعت الوزارة في ختام بيانها للفقيد بالرحمة ، متمنيةً لاله ودويه جميل الصبر والسلوان.

يشار إلى أن مدير أمن مرزق عميد ابراهيم محمد كري قد أيد دخول القوات المسلحة يوم أمس الاربعاء إلى مدينة مرزق ، وقد تم إغتياله بعد تراجع القوات المسلحة ليلاً الى مداخل المدينة .

هذا وقد توعدت بعض الجماعات المسلحة التي تتحدث باسم التبو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وصفتهم بـ”الخونة والعملاء” (مؤيدي القوات المسلحة في مرزق) وأنها ستحقق معهم جميعاً.