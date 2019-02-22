ليبيا – رأى عضو مجلس النواب زياد دغيم أن قرار الرئيس الأميركي متوقع ومنطقي في ظل حالة الانقسام وسيطرة الميليشيات على القرار السياسي.

دغيم قال في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أمس الخميس :”إنه من المفترض أن تحفز هذه العقوبات الأميركية القادة السياسيين الليبيين على إخراج البلاد من الوضع القائم إذ تعد هذه القرارات مؤشرا على تقييم الولايات المتحدة للوضع في ليبيا”.

وأكد دغيم أن الولايات المتحدة تلعب دورا أساسيا في مجلس الأمن والأسرة الدولية،متوقعا صدور قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي لتمديد العقوبات على ليبيا.

وأضاف عضو مجلس النواب قائلاً :”هذا القرار الأميركي مطلب وطني ليبي في ظل الانقسام وتنافس حكومتين والانفلات الأمني ومن الأفضل وضع قيود على الأموال والأصول الليبية في الخارج”.