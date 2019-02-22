موزمبيق – أعلنت شركة Anadarko الأمريكية العاملة في مجال النفط والغاز مقتل عامل وإصابة آخرين جراء هجومين مسلحين منسقين في شمال موزمبيق.

وأكدت الشركة في بيان أصدرته اليوم أن الهجومين وقعا قرب موقع بناء منشأة ضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع وعلى اتصال وثيق مع السلطات المحلية.

ووقع الهجوم الأول على طريق يربط بين مدينتي موسيمبوا دا برايا وأفونغي، على بعد نحو 20 كلم من الموقع، حيث استهدف المهاجمون المجهولون قافلة آليات تابعة للشركة، مما أدى إلى إصابة ستة عمال بجراح وحياتهم غير مهددة.

وأما الهجوم الثاني فإنه أزهق روح عامل متعاقد مع شركة مختصة ببناء مدرج في الموقع.

وتشهد المنطقة توترا أمنيا مستمرا بسبب أنشطة جماعات إسلامية مسلحة، وخاصة بعد التمرد الإسلامي الذي اندلع قبل عام في كابو دلغادو، وأودى بأرواح أكثر من 100 مدني.

واستثمرت Anadarko مليارات الدولارات في احتياطيات الغاز المكتشفة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لموزمبيق.

وتعهدت الشركة في يونيو الماضي بمتابعة الوضع الأمني في المنطقة عن كثب، بعد سلسلة هجمات نفذها مسلحون.

المصدر: رويترز + أ ف ب