ليبيا – أرسلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمس الخميس شحنة من معدات وأجهزة طبية متكاملة وحديثة لتجهيز مركز الكفرة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

وزارة الصحة بحكومة الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن إرسال الشحنة يأتي تنفيذًا لخطة الوزارة في دعم المرافق الصحية العامة واستعادة تشغيلها بكامل قدرتها الاستيعابية دعمًا للخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام وفقًا لما صرح به وكيل عام وزارة الصحة محمد عيسى.

وأضافت الوزارة بأنه تم تجهيز مركز علاج أمراض النساء والولادة بالكفرة بغرفة عمليات متكاملة.

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