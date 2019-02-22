إسبانيا – اعتبرت تقارير صحفية إسبانية، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، حرمان تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترتين للانتقالات، بمثابة حجر عثرة أمام ريال مدريد لضم البلجيكي إيدن هازارد.

وأوضحت التقارير أن عقوبة الفيفا ستدفع تشيلسي للتشبث بجميع لاعبيه، في ظل عدم قدرته على التعاقد مع آخرين، وبخاصة الاحتفاظ بنجمه إيدن هازارد.

ويسعى ريال مدريد، إلى التعاقد مع النجم البلجيكي، منذ الصيف الماضي، بعد رحيل نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

كما تلقى الفريق الملكي ضربة أخرى جراء هذه العقوبة، حيث لن يتمكن من بيع لاعبه الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لتشيلسي، بعد أن انتقل إليه على سبيل الإعارة، لعدم قدرة البلوز على التعاقد حتى مع اللاعبين المعارين طبقا للعقوبة، وهو ما سيدفع النادي الإسباني للبحث عن وجهة أخرى لبيع لاعبه الكرواتي.

وأعلن الفيفا، اليوم الجمعة، منع نادي تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترتين مقبلتين للانتقالات، لانتهاكه قواعد تتعلق بالتعاقد مع لاعبين أجانب تقل أعمارهم عن 18 عاما.

المصدر: وكالات