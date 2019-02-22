ليبيا – أكد مدير مشروع منحة أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي على جاهزية المصرف بشكل تام للشروع في صرف مخصصات أرباب الأسر ، مشيراً الى أن التأخير الذي حدث في صرفها يقع خارج نطاق اختصاص المصرف وخارج نطاق سلطته الإدارية، .

السيوي أرجع في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق تأخير صرف مخصصات أرباب الأسر للخلل في منظومة الرقم الوطني الذي يدخل ضمن نطاق مسؤولية الأجهزة التنفيذية المختصة بحفظ منظومة الرقم الوطني وتحديثها والتي تمثل قاعدة بيانات الشعب الليبي.

ووصف مدير مشروع أرباب الأسر الحملة الموجهة ضد المصرف المركزي واتهامه بالعرقلة بـ”غير المبررة”.

السيوي قال :” إن موجهي هذه الاتهامات لا يُعيرون أهميةً لاختصاص مؤسسات الدولة وسلطاتها ولا يعون حدود الأمن القومي وما قد يترتب على التقصير في صيانة قاعدة البيانات الوطنية من مخاطر جمة سواء كانت مالية تقدّر بالمليارات او أمنية أو سياسية وغيرها من الأخطار التي تستوجب وقفةً جادة من الجميع دون استثناء وعلى رأسهم المجلس الرئاسي والأجهزة التابعة له سواء في الادارة العامة للسجل المدني او الهيئة العمة للمعلومات او غيرها “.