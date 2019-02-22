روسيا – استقبل مشجعو نادي زينيت بطرسبورغ الروسي لكرة القدم، حافلة لاعبيهم بعرض رائع أثناء توجههم إلى ملعب “غازبروم أرينا” لخوض مباراتهم ضد فنربختشه، في إياب دور الـ 32 للدوري الأوروبي.

واصطف مشجعو فريق زينيت بطرسبورغ على جانبي الطريق، حاملين مشاعل نارية أضاءوا بها طريقهم نحو الملعب.

وكافأ الفريق الروسي جماهيره الوفية على هذا الاستقبال الرائع، بفوزه على فنربختشة التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، معوضا خسارته بهدف واحد في لقاء الذهاب، ليتأهل بالتالي إلى دور الـ 16 الكبار، حيث سيواجه فيه فياريال الإسباني.

المصدر: “twitter/zenit_spb”