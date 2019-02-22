من هو الشامسي خليفة آل الشيخ في بيراميدز؟

من هو الشامسي خليفة آل الشيخ في بيراميدز؟

مصر – أعلن بيراميدز المصري اليوم نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي، سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق المستشار السعودي تركي آل الشيخ.

كان الشامسي يشغل منصب نائب رئيس نادي بيراميدز وأحد المساهمين فيه، قبل أن تنتقل ملكية النادي إليه رسميا.

يعتبر الشامسي من أغنى رجال الأعمال في الإمارات، ويمتلك ما يقرب 15 شركة تختص في مجالات صناعية مختلفة في شتى أنحاء الإمارات، وأسس الشركة الأم “مؤسسة سالم الشامسي” في العام 2004.

ويعتبر مالك بيراميدز الجديد من عشاق نادي العين الإماراتي لكرة القدم، كما يهتم بتربية النسور والخيول، إلا أنه قليل الظهور أمام وسائل الإعلام، ويتضح ذلك في قلة المعلومات عنه.

المصدر: وكالات