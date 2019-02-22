لبنان – أعلن وزير خارجية لبنان،جبران باسيل، أنه كلّف محاميه بإقامة دعوى قضائية ضد النائبة بولا يعقوبيان، لتبيان حقيقة اتهامات الفساد التي وجهتها له أمس مباشرة على أثير محطة تلفزيونية.

وقال المكتب الإعلامي للوزير باسيل في بيان أصدره اليوم الجمعة: “ردًّا على الأكاذيب التي وردت على لسان النائبة بولا يعقوبيان في برنامج “صار الوقت” الذي عرض على شاشة تلفزيون الـMTV يوم أمس 21 شباط الجاري والتي وجّهت فيها للوزير باسيل اتهامات افترائية لا أساس لها، تعلم هي سلفاً أنه بريء منها، وسردت معلومات مختلقة لا صحّة لها حول فساد مزعوم يتعلق بقضية البواخر، كلف الوزير باسيل وكيله القانوني باتخاذ الإجراءات الفورية أمام القضاء لتبيان الحقيقة وفضح أكاذيبها”.

من جهتها ردتّ يعقوبيان على بيان باسيل عبر تغريدة على “تويتر” أكدت فيها اتهام الوزير باسيل الذي هو في الوقت نفسه صهر رئيس الجمهورية ميشال عون بالفساد، وقالت فيها: ” إذا فيه شي ممكن يكون غير دقيق بما قلت أمس فهو رقم 8% كل الاتصالات تؤكد أن عمولة البواخر أكبر”.

وأضافت: ” أما بالنسبة إلى التحرك القانوني، فسبق وقدمت إخطارا إلى النائب العام المالي في قضية البواخر وغيرها مستندة على تويت لباسيل متمنية أن يوضح كلامه للقضاء خدمة للحقيقة”.

وأعادت النائبة يعقوبيان تغريدة للوزير باسيل كان قد اتهم فيها آخرين بالفساد وبالحصول على عمولات كبيرة من استئجار بواخر الكهرباء.

المصدر: الوكالة الوطنية