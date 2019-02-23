بغداد – اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، السبت، عن اعتقال “نشال” دخل مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة، بحجة تعرضه لوعكة صحية.

وقالت المديرية في بيان لها انه “تم القبض على سارق (نشال) في منطقة الكرادة وسط بغداد لقيامه بدخول مستشفى الشيخ زايد بحجة تعرضه الى وعكة صحية”.

واضافت المديرية ان “المعتقل يقوم بسرقة الاموال واجهزة الموبايل”.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

وكالات