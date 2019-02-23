ليبيا – وصل إلى مدينة بنغازي أمس الجمعة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني برفقة عدد من الوزاراء وكبار موظفي ديوان المجلس وذلك في إطار زياراته الدورية للمدينة لتفقد مشاريعها وتدشين مشاريع أخرى.

الثني باشر اليوم السب وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة، عمله بفرع ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي من خلال اجتماع عقده بلجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي والتي تم تشكيلها بموجب قرار من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بهدف إعادة الاستقرار إلى المدينة وإعادة إعمارها بعدما شهدته من حرب على الإرهاب.



وناقشت اللجنة محضر اجتماعها الأول الذي عقد بتاريخ 10 يناير 2019 بمقر مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء وأقرت خلاله ميزانية تقديرية بحوالي 620 مليون دينار للعام الجاري واعتمدته.



كما استعرضت اللجنة تقارير عن تحليل حساب تكلفة إزالة المباني الآيلة للسقوط ونقل الركام وما ورد من توصيات بالخصوص.

وأقرت اللجنة المزيد من تنفيذ العديد من المشروعات في مجال رصف الطرق وصيانة المرافق التعليمية والصحية والخدمية والمقرات الإدارية بالمدينة إضافة للعديد من الإنشاءات وذلك بالإضافة إلى المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة عبر وزاراتها وهيئاتها لصالح المدينة.