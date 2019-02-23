وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1327.51 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، منهيا الأسبوع على مكاسب بحوالي 0.5 بالمئة.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1332.80 دولار للأوقية.

وكان المعدن النفيس هبط حوالي واحد بالمئة في أعقاب نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والذي رسم صورة أقل تيسيرا للسياسة النقدية مما كان متوقعا.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في جلسة اليوم لكنه سجل أول هبوط أسبوعي في شهر وهو ما يعزز جاذبية الذهب.

ولقي المعدن النفيس دعما أيضا من بيانات أظهرت أن الطلبيات الجديدة لشراء السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع في ديسمبر، وهو ما يجدد الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يوقف دورته لزيادة أسعار الفائدة في 2019.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1493.50 دولار للأوقية ومنهيا الأسبوع على مكاسب بحوالي 4.4 في المئة.

وصعد البلاتين 2.5 بالمئة إلى 839.50 دولار للأوقية مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2018. وزادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.91 دولار للأوقية.