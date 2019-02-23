اليمن – يصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في وقت لاحق السبت، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية؛ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية التي تبدأ الأحد.

وقال مصدر رئاسي يمني، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن “الرئيس هادي سيصل على رأس وفد بلاده إلى شرم الشيخ، للمشاركة في القمة العربية الأوروبية”.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى.

وتعقد القمة العربية الأوروبية الأولى في منتجع شرم الشيخ السياحي، الأحد والإثنين، تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار”.

وتتناول القمة، موضوعات سياسية واقتصادية ومسائل مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها القضية الفلسطينية.

يأتي ذلك وسط دعوات أطلقها معارضون وحقوقيون مصريون، قادة أوروبا إلى مقاطعة تلك القمة، على خلفية الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية مؤخرا بحق عدد من مواطنيها.

والأربعاء، نفذت الداخلية المصرية العقوبة التي صدرت بحق 9 شبان، بعد أحكام نهائية بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة صيف 2015.

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها “مسيسة”، وتأكيد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية أي مساس بالقضاء المصري مؤكدة استقلاليته ونزاهه الأحكام.

الأناضول