ليبيا – عقد خلال اليومين الماضيين الإجتماع الثاني للجنة الإستشارية العليا للتطعيمات وقد تم طرح العديد من النقاط الهامة منها تذليل العوائق وتوفير السيولة واستمرارية إمداد التطعيمات على الشكل الأمثل دون تأخير أو نقص مع مراقبة الجودة والنوعية والفئة العمرية المستهدفة.

المجتمعون أكدوا وفقاً لوزارة الصحة على ضرورة إستمرارية عمل اللجنة بالتعاون مع المنظمات الأممية وهي منظمة الصحة العالمية و اليونيسف و منظمة الهجرة وتوحيد الجهود وتيسير سبل التعاون معها.

وأقرت اللجنة الإستشارية بالإتفاق مع وزارة الصحة والمجلس الرئاسي ضمان توفير التطعيمات لثلاث سنوات قادمة”2021، 2020،2019″ وتم تحويل القرار إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض لإتمام الإجراء وتكلف اللجنة بمتابعة هذا الإجراء.

وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والإمداد الطبي وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي استطاعت اللجنة جعل ليبيا تتمتع بأحسن تغطية للتطعيمات الجيدة بنسبة تتجاوز 95 %.

ومن أبرز إنجازات هذه اللجنة هي القضاء على مرض شلل الأطفال إذ لم تحدث أي حالة منذ 30 سنة و إنخفاض ملحوظ لحالات النزلات المعوية والإلتهاب السحائي والجذري بالإضافة لنجاح وفاعلية التحصينات الطبية وخاصة ضد أمراض التهاب الكبد الوبائي مقارنة بدول الجوار ومن المتوقع أن يتم قريباً استئصال مرضي الحصبة والحصبة الألمانية نهائياً.