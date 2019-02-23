ليبيا- إستقبل رئيس دولة النيجر أمس الجمعة عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا على هامش زيارته للنيجر للمشاركة في مؤتمر دول جوار ليبيا.

رئيس النيجر أبدى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق امتنانه بهذه الزيارة التي تأتي ضمن توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين من الناحية الأمنية وكيفية تأمين الحدود المشتركة بينهما، مبدياً استعداده للتعاون مع ليبيا.

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كما إلتقى باشاغا مع نظيره النيجيري في إجتماع منفصل رافقه خلاله وزير الخارجية بحكومة الوفاق ووكيل وزارة الدفاع.

وناقش الطرفين الموضوعات ذات الصلة بين البلدين والتي تعزز أمن ومراقبة الحدود المشتركة بينهما من أجل إرساء الأمن بين البلدين.

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