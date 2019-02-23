ليبيا – عقد أمس الجمعة الإجتماع الوزاري الرابع بالعاصمة النيجرية “نيامي” بشأن مناقشة اللائحة الخاصة بتكوين مركز العمليات المشتركة لتأمين الحدود المشتركة بين الدول الأربع ليبيا والنيجر وتشاد والسودان

عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا حضر الإجتماع الذي تم فيه وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية تبادل وجهات النظر حول التنفيذ الفعلي لبرتوكول الإتفاق الموقع بمدينة أنجامينا بتاريخ 31/5/2018.



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وبعد المناقشة تم التوقيع على اللائحة التنفيذية لمركز العمليات المشتركة الذي نص عليه البروتوكول المذكور داعياً الجانب التشادي للتوقيع على هذه اللائحة بإعتبار أن المركز يقع بدولة تشاد.



كما تم الإتفاق على دعوة لجنة التنسيق والمتابعة للإجتماع في أقرب وقت ممكن على أن يتم تحديد مكان وزمان هذا الإجتماع عبر القنوات الدبلوماسية.