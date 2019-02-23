ليبيا – قامت غرفة عمليات سرت الكبرى بعدة جولات تفقدية لنواحي الهلال النفطي وذلك تنفيذاً للتوجيهات المشددة الصادرة من قبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بالاهتمام والحرص الشديدان على مقدرات وقوت الليبيين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية .

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غرفة عمليات سرت الكبرى أشارت بحسب إيجاز صحفي صادر المكتب الإعلامي التابع لها إلى أنه كان على رأس هذه الجوالات آمر الغرفة اللواء سالم عبدالسلام درياق يرافقه عدد من ضباط وضباظ الصف والجنود.

وأكدت الغرفة على جاهزيتها وإستعدادها لتقديم الغالي والنفيس للذود عن هذا الوطن ورفعته ومقدراته وحمايته من عبث العابثين وكيد الكائدين وفقاً لنص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات