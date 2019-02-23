ليبيا – أكدت مصلحة الجمارك الليبية تمكن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات نالوت أمس الجمعة من ضبط 38 كيلو جرام من مخدر الحشيش بعد إقتحامها لمنزل .

مصلحة الجمارك نوّهت بحسب بيان صادر عن مكتبها الإعلامي على إتخاد الإجراءات اللازمة وفتح محضر لجمع الإستدلالات ومن تم إحالة عينة إلى الخبرة الجنائية و إحالتها للنيابة المختصة.

وأشادت الجمارك بعناصر الإدارة العامة لمكافحة التهريب المخدرات واصفة إياهم بأنهم رجال بحجم الوطن بعد أن تمكنوا من ضبط هذه الكمية قادمة من الجزائر .

وأكدن مصلحة الجمارك بأن هده السموم لن يكون مكانها عقول الشباب بل سيكون مكانها قبضة رجال حرس الجمارك وذلك على حد تعبيرها.

وبينت لقطات مصورة تلقتها المرصد من المكتب الإعلامي للجمارك ثلاثة عناصر من الجنسية الليبية هم أعضاء العصابة وقد تم ضبطهم متلبسين بهذه الكمية من الحشيش .

المرصد – متابعات