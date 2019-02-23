ليبيا – أصدر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار اليوم السبت قرار رقم 2 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار أقر في نص القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه، تعيين وزير التخطيط رئيساً للجنة وبعضوية كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيرا الإقتصاد والمالية وكلاً من سعيد الحضيري ومحمد هويدي.

وأشار المجلس إلى أن تتولى اللجنة التواصل مع مكتب النائب العام ومكتب المحاماة المعني المكلف من قبل إدارة المؤسسة وذلك لدراسة الأوضاع والمستجدات التي تواجه إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار.

ونوّه إلى أنه على اللجنة إعداد تقرير حول نتائج أعمالها لعرضه على مجلس الامناء خلال أجل أقصاه أسبوعين من تاريخه.