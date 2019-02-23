ليبيا – إعتبر المجلس البلدي أجدابيا ما تقوم به الحكومة المؤقتة من تغيير إداري بحزمة من الإصلاحات ومنها تدوير الوظيفة الإدارية كخطوة لإحداث واقع جديد إبتداءً من مراقبين القطاعات إلى أغلب مؤسسات المدينة بأنه خطوة هامة نحو إجتثاث الفساد.

بلدي أجدابيا أشار في بيان تلقت المرصد نسخة منه إلى أن أي مسؤول إداري مهما كانت قدراته وإمكانيات عطائه المتجدد تنفذ أثناء فترة حددها علماء الإدارة وعلماء النفس بفترة زمنية هي أربع سنوات ثم يكون الملل والجمود والفساد.



وجاء في نص البيان”أن المجلس التسييري المتمثل في رئيسه وأعضاءه المحترمين لم يكونوا إلا داعماً لهذه الأصلاحات وقد كلفوا بترشيح أشخاص فقط بكتابات رسمية تم توجيهها للمجلس دون التدخل في شؤون الوزارات التي قامت بإعفاء بعض الأخوة من القطاعات”.

ونفى المجلس جميع الشائعات التي تروج في الشارع كون أعضاء المجلس البلدي هم من يطالبون بالإقالات لأغراض شخصية.

ختاماً أعرب المجلس البلدي أجدابيا عن مباركته لهذه الأصلاحات، مؤكدين إستمرارهم من أجل أجدابيا ولتنعم المدينة بأفضل الخدمات.

