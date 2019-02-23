ليبيا – طالب رئيس وزراء بلجيكا ” شارل ميشيل ” وزارتي المالية والشؤون الخارجية بتقرير مفصل عقب الكشف عن رسالة بعث بها وزير الخارجية ” ديدييه رايندرز ” إلى نظيره الليبي عاشور بن خيال عام 2012 بشأن ملف الأموال الليبية.

ميشيل قال خلال جلسة للبرلمان في بروكسل وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إنه سيبلغ النواب بكل معطيات الملف بعدما أثار خطاب أرسله رايندرز إلى لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي مخاوف بشأن الدور الذي لعبه في الإفراج عن فوائد من هذه الأموال المجمدة بسبب العقوبات الدولية.

يشار إلى أن المراسلات بين وزارتي الخارجية البلجيكية والليبية عام 2012 أثارت العديد من ردود الفعل والاستياء في ظل إخطار ديدييه رايندرز لنظيره الليبي بشكل صريح عن تدخله للسماح بالإفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة.

المرصد – متابعات