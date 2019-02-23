ليبيا – كشفت خارجية الوفاق أن المشاركين في ختام أعمال الإجتماع الوزاري الرابع لتأمين ومراقبة الحدود المشتركة بين النيجر وليبيا وتشاد والسودان المنعقد في نيامي عاصمة النيجر ناقش التنفيذ الفعلي للبروتوكول الموقع في أنجامينا بـ31 مايو 2018.

خارجية الوفاق أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن البيان الختامي للإجتماع جاء فيه الإعلان عن التوقيع على اللائحة التنفيذية لمركز العمليات المشتركة لتأمين الحدود المشتركة.



واتفق الوزراء على تسمية مندوبيهم في مركز العمليات بأسرع وقت، داعيين لجنة التنسيق والمتابعة للاجتماع في أسرع وقت في العاصمة التشادية انجامينا.



وقد شارك في هذا الإجتماع وزراء الخارجية و الداخلية والدفاع ورؤساء أركان القوات المسلحة ورؤساء اجهزة المخابرات والإستخبارات في الدول الأربع الموقعة على الإتفاق وهي السودان وليبيا وتشاد والنيجر.

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