الولايات المتحدة – هبطت أسهم شركة “نايكي” للمنتجات الرياضية بشكل كبير، عقب إصابة لاعب كرة سلة، نتيجة تمزق حذائه خلال مباراة حضرها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وانفجر حذاء اللاعب الصاعد، زيون وليامسون، لاعب جامعة “ديوك” والمرشح للتأهل إلى دوري “أن بي إي – NBA” للمحترفين، بعد 40 ثانية من بداية المواجهة ضد كارولاينا الشمالية.

وتمزق حذاء اللاعب أثناء ارتكازه على قدمه ما تسبب بانزلاقه وإصابته في ركبته، ليخرج من الملعب وهو يعرج، دون استكماله المباراة.

وأكد أوباما في “تغريدة” عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلا: “يبدو أن زيون وليامسون شاب رائع، إضافة إلى أنه لاعب كرة سلة بارز. أتمنى له الشفاء العاجل”.

وانخفضت أسهم “نايكي” بأكثر من 1.35 بالمائة في تعاملات أمس الخميس، اليوم الذي وقع فيه الحادث، مما أدى إلى فقدان الشركة نحو 1.46 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

وقال متحدث باسم “نايكي”، إن “جودة وأداء منتجاتنا ذات أهمية قصوى. وبالرغم من أنه حادث فردي. فإننا نحاول تفهم ما حدث”.

المصدر: وكالات