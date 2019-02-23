ليبيا – علق رجل الأعمال الليبي حسني بي عن عدم صرف مصرف ليبيا المركزي لمنحة أرباب الاسر مقترحاً أن يتم صرفها بالدينار الليبي عوضاً عن الدولار الأمريكي إلى حين إنتهاء المشكلة.

حسني بي أشار في لقاء له على “قناة 218 الفضائية” إلى أنه سيمنح مليون دينار لمن يجيب عن هذا السؤال لأن الجميع يعلم الحلول والمشكلة والغنيمة بحسب قوله.

وأوضح قائلاً:”أن المصرف يتحجج بمشاكل الرقم الوطني ولا ننكر وجودها ولقد سرقت الملايين عن طريقها وعن طريق التزوير في الأرقام الوطنية والمسؤول ليس من الشرط أن يكون المركزي “.

ويرى حسني بأن هناك مشاكل تتعلق أيضاً بمدراء المصارف حيث سجلت عمليات تمرير وسرقة احدها كان في فرع من فروع مصرف الصحاري عن طريق مديرها وموظف ورجال أعمال.

وأكد بي بأن الدولة ستستفيد من صرف منحة أرباب الأسر بالدينار الليبي لأن الاقتصاد هو سلسلة ودائرة متكاملة مربوطة ببعضها البعض وعندما تقطع حلقة تنهار.

ونوّه حسني بي إلى أنه ثمة نقص في السيولة في المصارف لأن 80٪ من الشعب لا يملك نقود ويبحث عن طريقة لبيع منحة أرباب الأسر لشخص يملك نقود .

وشدد على أن هذا الشخص الذي سيشتري المنحة يصنع مشكلة بتكدس هذه النقود لدية لأنه من المستحيل أن يودعها في المصرف مؤكداً بأن صرف منحة أرباب الأسر بالدينار الليبي ستحل المشكلة.

المرصد – متابعات