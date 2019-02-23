إسبانيا – احتفل نادي ريال مدريد لكرة القدم أمس، بمرور ألف يوم على هيمنته على دوري أبطال أوروبا، أقوى وأغلى مسابقة للأندية في القارة العجوز.

ونشر الريال عبر حسابه في تويتر مقطع فيديو، للحظات تتويج الفريق بالكأس، وللأهداف الحاسمة التي سجلها لاعبوه في المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة.

وبدأ الريال سيطرته الأوروبية بالفوز بلقب عام 2016 على حساب جاره أتلتيكو مدريد في مدينة ميلانو الإيطالية، ثم حسم نهائي كارديف 2017 أمام يوفنتوس الإيطالي، قبل التتويج بلقب العام الماضي على حساب ليفربول الإنجليزي.

وحفر الريال اسمه بأحرف من ذهب في سجلات دوري الأبطال، إذ بات أول فريق على مدار تاريخ المسابقة في حلتها الجديدة، يفوز باللقب ثلاث مرات متتالية، كما يملك الفريق الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة، إذ فاز بالكأس ذات الأذنين في 13 مناسبة.

المصدر: sports.ru + تويتر