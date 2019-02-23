وفي تصريحات لشبكة “إي إس بي إن برازيل”، أكد صلاح أن فيرمينو الذي يتحدث البرتغالية بحكم جنسيته لا يجيد الإنجليزية، رغم قضائه ما يقترب من 4 أعوام في ليفربول.

وقال صلاح: “لا يتحدث فيرمينو الإنجليزية مع اللاعبين، لكننا نحاول التحدث تقريبا كل يوم”.

وأضاف أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي: “لقد أمدني بعدد كبير من التمريرات الحاسمة لأهدافي. لا يهم اللغة التي نتحدث بها، لكننا نعرف بعضنا البعض، ونفهم حركات بعضنا في الملعب”.

ورغم “عائق” اللغة، ساهم فيرمينو بعدد كبير من الأهداف التي سجلها ليفربول هذا الموسم والموسم الماضي، ويعود ذلك للتفاهم “الكروي” الكبير بين فيرمينو وصلاح والسنغالي ساديو ماني، المثلث الهجومي القوي للفريق.

ومن حسن حظ المدرب الألماني يورغن كلوب، يستطيع فيرمينو تحدث الألمانية التي تعلمها خلال فترة لعبه مع هوفنهايم لمدة 4 أعوام، مما يسهل مهمة المدرب في التواصل معه.

وستكون الأنظار موجهة إلى فيرمينو وصلاح وماني، الأحد، عندما يواجه ليفربول غريمه مانشستر يونايتد، في مواجهة ستلعب دورا مهما في تحديد هوية البطل هذا الموسم.