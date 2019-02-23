ليبيا – شهدت مدينة الزنتان تخريج 105 طالب وطالبه في مجال التمريض والاسعافات الاولية عن طريق تدريب شركتي ” نازار ” وبتعاون مع شركة ” حنبعل ” للتدريب وذلك بحضور رئيس لجنه الصحة بالبلدية عمران العمياني ومدراء المستشفيات لسيشهدو عرض من الطلبه بما تعلموه طيلة تدريب إمتد لستة أشهر .

وتدرب الطلبة تحت اشراف إدارة التدريب بإدارة احمد العكروت الذي قال لـ صحيفة المرصد بأنه تابع هذه الدفعة منذ البداية مؤكداً بأن هناك إمكانيات شبابية غير مستثمرة لكنها لم تجد الفرصة من أي جهة مسؤولة .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وقال أن فترة ستة أشهر من التدريب المكثف وبتقنيات تدريب حديثة ، مكنت المتدربين من تعلم كيفية سحب الدم مغمضين الأعين وجبر الكسور والجراحة وكذلك إجراء بعض الاسعافات الأولية الأخرى وتغيير الضمادات وما إلى ذلك.

وختم العكروت مؤكداً بأن التدريب شمل كذلك تدريباً نظرياً عن أخلاقيات المهنة والتي تعتبر أهم وأول أعمدة عمل التمريض تمهيداً لإدخال هذه الكوادر الوطنية ضمن كوادر المستشفيات لسد العجز الحاصل بمدينة الزنتان .

المرصد – متابعات