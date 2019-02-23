ليبيا – أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية عزمها تسليم 6 زوارق إلى ليبيا بهدف دعم القوات البحرية الليبية في طرابلس لمكافحة الهجرة غير القانونية.

صحيفة “ليموند” الفرنسية أوضحت بحسب ما نقلته عن المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الجيوش الفرنسية أن الزوارق البحرية من نوع ” سلينغر ” وسيتم تسليمها في فصل الربيع القادم.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة الجيوش الفرنسية ” فلورنس بارلي ” أبلغت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على هامش مؤتمر ميونخ عزم فرنسا تسليم هذه الزوارق من أجل تعزيز أسطول خفر السواحل الليبي لمكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية.

المرصد – متابعات