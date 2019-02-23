في حادث ثان خلال شهر.. أكثر من 100 قتيل بسبب كحول مغشوش في الهند

في حادث ثان خلال شهر.. أكثر من 100 قتيل بسبب كحول مغشوش في الهند

الهند – أعلن مسؤولون في ولاية آسام شمال شرقي الهند اليوم السبت أن 104 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب نحو 200 آخرين بالتسمم إثر تعاطيهم ليكورا مغشوشا الأسبوع الجاري.

وأكد مسؤولون محليون لوكالة “شينخوا” الصينية أن 58 شخصا توفوا في منطقة غولاغات، كما سجلت 46 حالة وفاة في منطقة جورهات المجاورة، مضيفين أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وذكر مسؤول طبي في جورهات أن المستشفى المحلي استقبل 119 حالة تسمم، وبعضها في حالة حرجة.

وقعت المأساة مساء الخميس الماضي، إذ تناول عشرات الأشخاص في غولاغات الليكور المغشوش.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قُتل أكثر من 100 شخص في ولايتي أوتر براديش وأوتارخند شمال البلاد إثر تعاطيهم خمورا مغشوشة تحتوي على مادة الميثانول الكحولية السامة، ودفعت هذه الحادثة المأساوية الحكومة إلى إقالة عدد من المسؤولين وشن حملة ضد منتجي المشروبات الروحية غير الشرعيين.

المصدر: شينخوا + سبوتنيك