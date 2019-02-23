لمن قال تامر حسني: “لا شكر على واجب”

لمن قال تامر حسني: “لا شكر على واجب”

مصر – وجهت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية الشكر للنجم تامر حسني بسبب حرصه على إظهار معالم مدينة الإسكندرية وأجمل شوارعها من خلال فيديو كليب أغنيته الجديدة “ناسيني ليه”، والذي أظهر في لقطاته كوبري (جسر) ستانلي ومكتبة الإسكندرية.

وكتبت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة من خلال حسابها الخاص على “فيسبوك”: “شكر خاص للنجم تامر حسنى لتصويره كليبه الجديد فى الإسكندرية وإظهار معالمها السياحية مما يهدف لتنشيط حركة السياحة بالاسكندرية”.

تامر حرص على الرد على منشور الهيئة الإقليمية وأعاد نشر ما كتبته صفحتها، من خلال حسابه على إنستغرام وعلق قائلًا: “لا شكر على واجب وتشرفت بتعليقكم الكريم وتحية غالية لكل شعب الإسكندرية العظيم”.