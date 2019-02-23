ليبيا – تشارك ليبيا في الاجتماع رفيع المستوى للمكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية بشأن تقييم وتطوير قدرات المؤسسات الصحة للاعتماد على الإستعانة بالأدلة المعلوماتية في صنع السياسات الصحية والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.

الاجتماع يناقش وفقاً للمركز الوطني لمكافحة الامراض عدد من الموضوعات الهامة ومن أبرزها تحديد العناصر الرئيسية لاستراتيجية إقليمية لتعزيز وتوسيع نطاق القدرات المؤسسية لاستخدام الأدلة في عملية صنع السياسات.

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار على هامش مشاركته في الاجتماع إن المركز أخذ خطوات متقدمة في التعاون مع المكتب الإقليمي لدول شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد على أن ليبيا بحاجة إلى المزيد من الجهد في هذا المجال لأجل الرفع من مستوى الخدمات الصحية في ليبيا عن طريق أخذ قرارات وسياسيات صحية سليمة.

يشار إلى أن الاجتماع ناقش أفضل الطرق لترجمة المعرفة بما في ذلك ملخصات السياسات وتطوير المبادئ التوجيهية والتكيف معها إضافة إلى بحث نتائج المسح الذي أجرته منظمة الصحة العالمية حول رسم الخرائط لمؤسسات البحوث الصحية في الإقليم وإكمال مسح التقييم بشكل جماعي لاستخدام الأدلة في السياسات.