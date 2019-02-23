النمسا – نالت الروسية ناتاليا نيبريايفا الميدالية البرونزية لمسابقة السكياتلون في بطولة العالم للتزلج على الثلج المقامة في النمسا.

واحتلت المتزلجة الروسية المركز الثالث، بعدما قطعت مسافة السباق (15 كلم) الذي أقيم اليوم، في زمن قدره 37 دقيقة و52 ثانية، فيما ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية للنرويجية تيريزا يوهواغ (36.58 ثانية)، أما الميدالية الفضية فكانت من نصيب مواطنة الأخيرة إينغفيلد أوستبيرغ.

وهذه الميدالية هي الأولى لمنتخب روسيا للسيدات في البطولة التي تستمر فعالياتها حتى الثالث من الشهر المقبل.

المصدر: لينتا.رو