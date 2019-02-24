ووفقا للاتفاقية، ستقوم “أدنوك لأنابيب النفط”، باستئجار حصة أدنوك في 18 أنبوبا، تنقل النفط والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاما مقابل رسوم.

وستقوم الصناديق، التي تديرها “بلاك روك” و”كي كي آر”، بتأسيس ائتلاف تحصلان من خلاله على 40 في المئة في “أدنوك لأنابيب النفط”، فيما تحتفظ أدنوك بحصة الستين في المئة المتبقية، إلى جانب حق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.

وستحقق هذه الاتفاقية عوائد لأدنوك بـ14 مليارا و700 مليون درهم تدفع مقدما.

كما تمثل هذه الاتفاقية، المرة الأولى التي توظف فيها مؤسسات استثمارية عالمية رائدة، رؤوس أموال في أصول البنية التحتية الرئيسية لشركة نفط وطنية في الشرق الأوسط.