العراق – أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق، الاحد، الغاء قرار بمنع تصدير النفط الى ايران، وذلك بعد اتخذت القرار يوم 14 شباط الجاري.

وقال المدير العام للجمارك في إقليم كردستان سامال عبد الرحمن، في تصريح اوردته وكالة “فارس” الايرانية للأنباء،

إن “وزارة الثروات الطبيعية وجهت ايضاحا يوم 20 شباط الى وزارة المالية أن قرارها الصادر يوم 14 شباط بمنع تصدير النفط وبأي شكل من الاشكال الى ايران، لا يشمل المنتجات النفطية التي تنتج في المصافي النفطية التي تملك رخصة رسمية للعمل مع حكومة الاقليم”.

واوضح عبد الرحمن أن “قرار وزارة الثروات الطبيعية الصادر يوم 20 شباط، يسمح بالابقاء على ما يتبقى من النفط بعد الحصول منه في المصافي على البنزين والنفط الابيض والغاز”، مبينا ان “الوزارة الآن تسمح بتصدير ذلك النفط المتبقي بعد التصفية الى ايران بواسطة الصهاريج”.

واوقفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، في 14 شباط تصدير نفط الإقليم إلىإيران، ضمن إطار العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وكالات