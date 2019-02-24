ليبيا – تمكن أعضاء التحريات والقبض بمديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي أمس السبت من ضبط كمية من الذخائر ومواد سريعة الإنفجار مخبأة وسط الخردة الحديدية المعدة لتصديرها لإحدى الدول وسط ساحة ميناء البريقة التجاري الصناعي.

أحد أعضاء المديرية قال في تصريح خص به مكتب المديرية إنه من خلال عمليات التفتيش والتدقيق على الشاحنات المحملة بالخردة الحديدية التي تدخل عبر بوابة ميناء البريقة التجاري الصناعي تم ضبط كمية من الذخائر ومواد سريعة الإنفجار مخبأة وسط الخردة الحديدية في ساحة الميناء التي يتم تجهيزها وتقطيعها بواسطة الكماشة الحديدية لغرض تصديرها لإحدى الدول.

وأوضح أن الكميات التي جرى ضبطها تتكون من 40 أسطوانة غاز وقذيفتين خاصة بالدبابات بالإضافة إلى 10أسطوانات الأكسجين ذات الحجم الكبير و4 قاذف من نوع 106 كاملة بالحشوة صالحة للاستعمال ، مبيناً أن هذه الشحنة ضبطت أثناء نقل الخردة الحديدية إلى ساحة ميناء البريقة التجاري الصناعي وذلك لغرض شحنها على متن الباخرة الواقفة على رصيف ميناء البريقة.

ولفت عضو التحريات والقبض أن هذه الشحنة إذا جرى تقطيعها عبر آلة الكماشة الحديدية مع باقي الخردة الحديدية داخل ميناء البريقة التجاري الصناعي سوف ينجم عن ذلك إنفجار كبير كون أن الميناء به خطوط غاز ومواد سريعة الإنفجار تتبع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التي تحذر من إشعال النار العادية بالقرب من خطوط الغاز.