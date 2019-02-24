عمان – أكد الأردن والعراق، امس حرصهما على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات لوزيري الصناعة في البلدين، الأردني طارق الحموري والعراقي صالح الجبوري، خلال مؤتمر صحفي،على هامش منتدى أعمال أردني-عراقي، عُقد بالعاصمة عمان، أمس السبت.

وأشار الوزيران إلى أن إصرار الجانبين على البدء بمرحلة جديدة من التعاون المشترك، أوصلت البلدين إلى اتفاقيات وتفاهمات استراتيجية مهمة في مختلف المجالات.

وأكدا أن لجان فنية من كلا الجانبين تعمل على حل كل الإشكالات التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي جرى إبرامها.

وقال الوزير الأردني إن تلك التوافقات تصب في مصلحة البلدين وستنعكس أثأرها بشكل كبيرعلى الشعبين العراقي والأردني.

وأوضح الحموري “أن اتفاقيات البلدين دخلت حيز التنفيذ الفعلي منذ توقيعها في الثاني من الشهر الحالي، وإن حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة تؤشر الى أن البلدين يسيران بالطريق الصحيح نحو تكاملهما الاقتصادي”.

وفي الثاني من الشهر الجاري، اتفق الأردن والعراق، على عدة اتفاقيات وتفاهمات شملت مجالات النقل والقطاع المالي والطاقة والقطاع الاقتصادي والتكامل والتبادل التجاري وإقامة منطقة صناعية مشتركة، وفق بيان أردني عراقي مشترك بثته الوكالة الأردنية.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات، إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75 بالمائة من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والبدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين.

كما تّم التوافق على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط يمتّد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة.

بدوره، لفت الوزير العراقي أن حكومة بلاده جادة في تعزيز علاقاتها مع الأردن في المجالات الاقتصادية والتجارية، ولديها إصرار كبير على إنجاح هذه التجرية وإزالة أية عقبات وصعوبات تواجه مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”.

ونوه الجبوري خلال المؤتمر الصحفي اليوم “أن الوضع الأمني مستقر في العراق ومسيطر عليه، وأن الطريق الدولي بين الأردن والعراق آمن”.

وعن أنبوب النفط العراقي الأردني المقترح، قال الجبوري: “إن الحكومة العراقية جادة في المشروع، وسيرى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد اعتماد الدراسة النهائية له وتكلفته”.

يأتي لقاء الوزيرين في ختام مباحثات أردنية عراقية ، بدأت الأربعاء الماضي، تخللها منتدى اليوم، حضره عدد من مسؤولي القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين.

الأناضول