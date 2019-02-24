ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة عودة الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى مقرها في مدينة بنغازي بعد الإنتهاء من مهمتها بتأمين مدينة درنة إبان تحريرها من قبضة الجماعات الإرهاببة على أيد الجيش.

المستشار بوشناف أشاد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بعمل الإدارة العامة للبحث الجنائي ضباطا وضباط صف وأفراد نظراً لتفانيهم في العمل وإنضباطهم ومؤازرة الجيش ، مؤكداً أن المهمة لاقت استحسان أهالي درنة والحكومة وقادة الجيش.

وثمن وزير الداخلية دور مديرية أمن درنةو إدارة الدعم المركزي المشاركة في تأمين درنة.

هذا وكرم المستشار بوشناف مدير إدارة البحث الجنائي العقيد صلاح هويدي ورؤساء الأقسام والوحدات بالإدارة وكافة المنتسبين على نجاحهم في المهمة وذلك خلال مراسم الاستقبال التي جرت لهم بمعهد تدريب شرطة بنغازي.